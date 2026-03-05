La Liga se pliega al paro y retomará su competencia el miércoles 11

La Liga Correntina de Fútbol se sumó al paro que determinó la AFA y recién retomará la actividad, con la primera división, el miércoles 11.

El paro en el fútbol argentino comenzó este jueves, por lo que no habrá actividad oficial ni amistosos en ninguna categoría durante todo el fin de semana.

La decisión de este paro fue tomada por los directivos de los clubes en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, que se llevó a cabo el pasado 23 de febrero. En la misma se tomó la medida en apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por las denuncias que presentó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunta evasión impositiva.

La Liga Correntina se plegó a la medida, junto al resto de las ligas de la provincia, y ya le puso fecha de vuelta a la actividad de la primera división.

Será el miércoles 11 con la disputa de partidos correspondientes a la segunda fecha de las zonas con cinco integrantes de la Copa de la Liga. Durante esa jornada se disputarán seis partidos distribuidos en tres escenarios.

La primera fecha concluyó el último miércoles con tres empates. En la oportunidad se presentaron los equipos capitalinos que toman parte del Provincial 2026.

Sportivo empató con Barrio Quilmes 2 a 2. Para Sportivo marcaron Enzo Gauto y Lucas Silva, mientras que Adolfo Gómez hizo los dos tantos de Barrio Quilmes. En tanto que Deportivo Empedrado - Robinson y Lipton - Sacachispas, empataron sin abrir el marcador.

La primera fecha del torneo que reúne a equipos de la A y la B comenzó el pasado fin de semana con estos resultados: Independiente 3 - Ferroviario 1, Alumni 1 - Curupay 4, Mburucuyá 0 - Boca Unidos 0, Mandiyú 0 - Quilmes 0, Cambá Cuá 0 - Doctor Montaña 2, Libertad 1 - Talleres 2, y Huracán 1 - Yaguareté 1.

Segunda fecha

La Liga Correntina informó que no habrá partidos este fin de semana por la medida de fuerza y programó para el miércoles 11 la segunda fecha de la Copa de la Liga en los grupos (A, B y C donde hay cinco participantes.

La programación es la siguiente:

Cancha de Libertad: 17.00 Robinson vs. San Jorge y 19.00 Yaguareté vs. Mandiyú.

Cancha de Lipton: 17.00 Quilmes vs. Rivadavia y 19.00 Sacachispas vs. Mburucuyá.

Cancha de Sportivo: 17.00 Sportivo vs. Villa Raquel y 19.00 Ferroviario vs. Empedrado.

A nivel nacional

La vuelta de la actividad en la Liga Profecional será el martes 10 de marzo, cuando inicie la fecha 10. Incluso habrá una intensa seguidilla de días con actividad, ya que la misma concluirá el viernes y solo un día después comenzará la fecha 11.

En tanto, la fecha 9 se disputará a principios de mayo, por lo que los equipos que clasifiquen a los playoffs tendrán unas semanas muy intensas en caso de seguir avanzando.