Pronóstico de inflación del 2,7%

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central reflejó un empeoramiento de las expectativas inflacionarias. Según la edición del informe correspondiente a febrero, los analistas ajustaron al alza todas sus predicciones en relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En detalle, los expertos estiman que la inflación de febrero será del 2,7%, un valor que supera por 0,6 puntos porcentuales al pronóstico que habían arriesgado para ese mismo mes en el REM anterior, pero que, en caso de cumplirse, representaría una leve desaceleración respecto al IPC oficial de enero (2,9%). También ajustaron hacia arriba su proyección para marzo. Hasta hace poco, consideraban que el IPC del tercer mes del año sería del 2,2%, pero ahora aseguran que rondará el 2,5%.