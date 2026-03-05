Decomisaron 21 plantas y bochitas de marihuana en Corrientes

Este jueves a la tarde allanaron una casa en el barrio 246 Viviendas de Curuzú Cuatiá, donde secuestraron 21 plantas de marihuana y 29 bochitas con la misma sustancia vegetal. Se inició una causa por infracción a la Ley 23737 de tenencia y tráfico de estupefacientes y un joven de 30 años quedó detenido a disposición de la Justicia.

También incautaron una balanza de precisión, un cuchillo tipo carnicero, dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, y siete raíces de plantas de la sustancia vegetal.