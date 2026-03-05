Decomisaron 21 plantas y bochitas de marihuana en Corrientes

Este jueves a la tarde allanaron una casa en el barrio 246 Viviendas de Curuzú Cuatiá, donde secuestraron 21 plantas de marihuana y 29 bochitas con la misma sustancia vegetal. Se inició una causa por infracción a la Ley 23737 de tenencia y tráfico de estupefacientes y un joven de 30 años quedó detenido a disposición de la Justicia.
El allanamiento realizó personal de las comisarías 1º, 2º, 3º, DIC, GTO, Comisaría de la Mujer y de la División Canes, de la Unidad Regional III. Luego, personal de la División de Investigación Criminal de esta ciudad realizó el test orientativo que arrojó resultado positivo para cannabis sativa.
También incautaron una balanza de precisión, un cuchillo tipo carnicero, dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, y siete raíces de plantas de la sustancia vegetal.