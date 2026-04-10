La UIA Joven recorrió Santa Catalina: ya son 50 las empresas proyectadas en el parque industrial

El Parque Industrial Santa Catalina de la ciudad de Corrientes se consolidó como la parada técnica más relevante del Primer Viaje Federal UIA Joven 2026.

La comitiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) recorrió las instalaciones del predio, donde autoridades provinciales y municipales expusieron el avance de un ecosistema que ya integra a medio centenar de compañías de los sectores primario, secundario y terciario.

El secretario de Hacienda municipal, Jorge Carlos Suaid, fue el encargado de recibir a los empresarios y detallar la radiografía actual del parque.

Según precisó el funcionario, el predio cuenta con 50 firmas radicadas: de ese total, 10 plantas ya se encuentran operativas, mientras que 18 están en proceso de construcción y 26 se preparan para su próxima instalación.

"Santa Catalina es una muestra del potencial tecnológico y estratégico que tiene la ciudad", subrayó Suaid.

Infraestructura y acompañamiento estatal

La consolidación del parque no es casual. El municipio destacó que la gestión del intendente Claudio Polich ha priorizado inversiones clave en infraestructura vial y energética dentro del predio para garantizar la operatividad de las industrias.

"La decisión es brindar las herramientas necesarias para que las empresas puedan seguir desarrollándose y agreguen valor a su producción local", sostuvo el secretario de Hacienda.

Por su parte, la ministra de Industria de la provincia, Mariel Gabur, calificó la visita de la UIA Joven como una "ventana" estratégica para captar nuevos capitales.

La funcionaria puso especial énfasis en la articulación política entre el Ejecutivo provincial y el municipal, destacando la unificación de políticas impositivas como un incentivo fundamental para los inversores.

Desafíos y generación de empleo

El encuentro cerró con una mirada puesta en el futuro del empleo regional. Para las autoridades correntinas, el desafío inmediato es transformar la capacidad instalada en Santa Catalina en una fuente constante de puestos de trabajo genuinos.

“El objetivo es que Corrientes pueda seguir generando valor agregado y oportunidades para nuevas inversiones”, concluyó Gabur, reafirmando el compromiso de mantener una agenda abierta con los cuadros jóvenes de la industria nacional.