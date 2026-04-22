Mes de Corrientes: música, danza y artes visuales coparon la Plaza Cabral

El Ministerio de Educación de Corrientes se sumó este miércoles a los festejos por el Mes de Corrientes con una variada muestra artística denominada “Raíces que Inspiran: Arte y fundación”. El encuentro tuvo lugar en la Plaza Cabral y contó con la presencia de la ministra de Educación, Ana Miño, junto a autoridades del área de Planeamiento e Investigación.

La actividad reunió a estudiantes de nivel primario y secundario, tanto de gestión pública como privada. Un punto destacado de la jornada fue la participación de jóvenes de la Modalidad de Educación en Contexto de Encierro, quienes también exhibieron sus producciones artísticas ante la comunidad.

Arte e identidad local

Durante la recorrida, la ministra Miño subrayó la relevancia de generar estos encuentros en espacios públicos. “Estos espacios son muy importantes porque se pone en valor el arte y a su vez lo articulamos con la historia de Corrientes”, señaló la funcionaria.

Asimismo, destacó que la muestra es un reflejo del trabajo cotidiano en las escuelas: “Me parece fundamental valorar lo que tenemos y mostrarlo, porque es el resultado de un compromiso muy fuerte de todos los docentes”.

Diversidad de expresiones

La muestra incluyó presentaciones en vivo de música y danza, además de exposiciones de artes visuales, instalaciones y stands donde los alumnos explicaron sus procesos creativos.

La coordinadora de Educación Artística, Adriana Jelincic, explicó que la iniciativa surgió por la necesidad de "mostrar nuestras raíces" y el nivel artístico que se alcanza en las instituciones educativas. El evento permitió que los transeúntes del microcentro correntino pudieran disfrutar del talento juvenil en una jornada dedicada a la identidad fundacional de la ciudad.