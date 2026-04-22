Corrientes: récord de producción de nueces y exportaciones a Emiratos Árabes, Europa y China

La nuez pecan en Corrientes consolida su crecimiento con exportaciones ya concretadas a Emiratos Árabes, Europa y China. En paralelo, la cosecha actual proyecta superar las 130 toneladas alcanzadas en la campaña anterior.

El cultivo se posiciona como uno de los más dinámicos dentro de la producción agropecuaria provincial. Actualmente, 90 productores participan del plan oficial, distribuidos en ocho departamentos correntinos.

Durante una recorrida técnica en Curuzú Cuatiá, el ministro de Producción, Walter Chavez, verificó el avance de la campaña. La actividad se desarrolló en el marco del Plan Nuez Pecan, que impulsa el Gobierno provincial.

La cosecha se encuentra en pleno desarrollo y se extiende entre 35 y 45 días. El rendimiento diario ronda los 600 kilos, con perspectivas de crecimiento sostenido en los próximos años.

Según datos del sector, Corrientes es la tercera provincia del país en superficie cultivada, con cerca de 1.500 hectáreas. La mitad de esa superficie fue incorporada en los últimos cinco años a través del programa provincial.

Mercados internacionales

Uno de los puntos más relevantes es la expansión hacia mercados internacionales. Desde la localidad de Esquina, los productores ya concretan envíos a Emiratos Árabes, Europa y China, destinos que reflejan la calidad del producto y el potencial de escala que tiene el cultivo en la región.

El plan provincial acompaña a los productores con asistencia técnica, incorporación de tecnología y sistemas de riego. El objetivo es mejorar la productividad y consolidar el agregado de valor en origen.

A nivel nacional, entre el 60% y 70% de la producción se destina a exportaciones, principalmente a Europa y países árabes. En tanto, el mercado interno absorbe entre el 25% y 30% restante.

Con este escenario, la nuez pecan se afianza como una alternativa estratégica para diversificar la producción correntina. Además, se proyecta como un cultivo con fuerte potencial de crecimiento y demanda internacional sostenida.