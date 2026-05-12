Valdés y Polich recorrieron una obra clave para evitar inundaciones en Corrientes

El gobernador Juan Pablo Valdés y el intendente Claudio Polich recorrieron este lunes los avances de la canalización y desagüe del Canal Fernández, una obra que se desarrolla en la zona noreste de Corrientes, cerca de la Ruta Provincial Nº5.

Durante la recorrida, Polich destacó la importancia de la intervención para resolver uno de los puntos críticos de anegamientos que aún persistían en la capital.

“Es muy importante por lo que significa cualquier tipo de desagüe y la posibilidad del escurrimiento de agua”, expresó el jefe comunal, quien además indicó que la obra ya presenta un avance cercano al 60%.

El intendente explicó que el canal principal funcionará como receptor del sistema pluvial del sector y permitirá conectar los desagües de barrios como el Ponce.

“Este actúa como una avenida y las otras serían las calles. Lo que tenemos que hacer ahora es vincular los distintos desagües pluviales”, graficó.

Más de 1.800 metros de canalización

La intervención contempla una canalización de 1.400 metros más otros 400 metros de vinculación, con una importante inversión y un fuerte trabajo coordinado entre Provincia y Municipio.

Según detallaron los responsables técnicos, la obra permitirá mejorar el drenaje de más de cinco cuencas que históricamente generaban inundaciones en la zona.

Además, explicaron que el agua será conducida hacia el arroyo Pirayuí, luego al Riachuelo y finalmente al río Paraná.

La obra demandó un movimiento de suelo superior a los 40 mil metros cúbicos y fue ejecutada “en tiempo récord” para afrontar períodos de lluvias intensas.

Trabajo conjunto entre Provincia y Municipio

Por su parte, Valdés remarcó que esta intervención forma parte de un plan integral de obras que se ejecuta junto al Municipio para atender distintos puntos críticos de la capital.

“Sabemos que todavía faltan obras y que siguen siendo necesarias, pero hoy la gente del barrio Ponce ya cuenta con su desagüe y no va a sufrir inconvenientes”, sostuvo el gobernador.

En la misma línea, Polich destacó el trabajo articulado entre ambas administraciones y recordó que recientemente finalizaron otra obra hidráulica en el barrio San Ignacio, que tuvo buenos resultados durante las últimas lluvias intensas.

“Hoy es una zona que está en obra y puede generar alguna incomodidad, pero la solución está en marcha”, concluyó el intendente.