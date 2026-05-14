Policías de Corrientes salvaron a una niña de 8 años con maniobras de RCP

Una niña de 8 años fue salvada por policías de Corrientes luego de sufrir una descompensación en el barrio Quilmes. Al tener dificultades para respirar, la menor recibió maniobras de reanimación y fue trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”.

La asistencia

Según informaron fuentes oficiales, el Sistema Integral de Seguridad 911 alertó a los policías sobre una niña desvanecida y con dificultades para respirar. El pedido de asistencia se registró en inmediaciones de la calle Juan Manuel de Rosas al 400.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a una mujer que pedía ayuda desesperadamente porque su hija no reaccionaba ni presentaba signos vitales. Ante la situación, el oficial Darío Navarro García inició maniobras de RCP para estabilizar a la niña.

En simultáneo, el sargento Guillermo Meza coordinó junto al SIS 911 un cordón sanitario para agilizar el traslado al centro de salud. Durante el recorrido, la niña respondió favorablemente a las maniobras de reanimación.

De acuerdo a los policías, la niña ingresó al Hospital Pediátrico con síntomas de desorientación y mareos. Por esto, quedó internada en observación y le realizaron estudios médicos de mayor complejidad.

Evolución favorable

Horas después, familiares de la menor confirmaron que está fuera de peligro. No obstante, permaneció bajo control médico preventivo para seguir de cerca su evolución.

Desde la Policía destacaron que la rápida intervención y la capacitación del personal resultaron claves para salvar a la niña.