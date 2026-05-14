El Hospital de Campaña suma una unidad especializada en cuidados paliativos

Según explicó el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, la prioridad absoluta de la unidad de cuidado paliativo es el trato humano, estableciendo el respeto y la dignidad como pilares fundamentales de cada intervención sanitaria.

La creación de este servicio responde a una necesidad creciente de brindar atención integral a personas que atraviesan enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles en estadios avanzados.

Atención holística e interdisciplinaria

La directora del centro asistencial, Analía Giménez, subrayó que los cuidados paliativos en esta unidad no se limitan al alivio de síntomas físicos.

El abordaje es de carácter holístico e incluye:

Soporte físico: control de síntomas y manejo del dolor.

Acompañamiento emocional y espiritual: asistencia psicológica y contención en momentos críticos.

Apoyo social y familiar: intervención directa con el círculo de contención del paciente.

Para lograr estos objetivos, el servicio trabaja de manera coordinada con equipos de enfermería, dispositivos de salud mental, asistentes sociales y kinesiología, asegurando una red de contención completa.

Alcance provincial y modalidades de atención

La unidad, a cargo de la jefa de servicio Pierina Pincchetti, ya recibe a pacientes derivados de diversas instituciones sanitarias de toda la provincia.

Además, informó que se brinda cobertura a casos que requieren intervenciones paliativas complejas bajo modalidad de internación.

Por otra parte, funciona un dispositivo para pacientes ambulatorios que necesitan evaluaciones programadas y seguimiento constante.

Si bien el servicio abarca un amplio rango etario, se destacó que la unidad ha brindado asistencia a pacientes jóvenes, desde los 25 años en adelante.

La importancia de la derivación temprana

Desde el equipo médico destacaron que la clave para un tránsito digno de la enfermedad radica en la derivación temprana.

Esto permite que los profesionales se anticipen a procesos complejos, mejoren sustancialmente la calidad de vida del paciente y brinden las herramientas necesarias para transitar el fin de vida de manera acompañada y humanizada.