Corrientes: secuestran motos y demoran a sospechosos en diversos procedimientos

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo personas y secuestró motocicletas en la ciudad Capital en medio de diferentes operativos. Además se detuvo a una persona con pedido de captura.

Los procedimientos se iniciaron durante la noche con controles vehiculares y de identificación de personas con modalidad fija y móvil.

El foco estuvo puesto en las avenidas Ayacucho, Raúl Alfonsín y la Ruta Nacional Nº12.

Secuestro de vehículos: se incautó una motocicleta Honda CB190 por falta de documentación y deficiencias en las condiciones reglamentarias para circular.

Maniobras peligrosas: un hombre que se desplazaba en una Honda CG Titan fue demorado tras ser detectado realizando maniobras riesgosas en la vía pública y circulando sin el casco obligatorio.

Prevención en la zona céntrica y la Costanera

Cerca de la medianoche, la actividad policial se trasladó al casco céntrico y áreas recreativas.

La primera intervención en la zona céntrica ocurrió en la intersección de las calles Catamarca e Hipólito Irigoyen, fue demorado un hombre mayor de edad que merodeaba observando los domicilios y vehículos estacionados de manera inusual.

Luego, en la avenida Costanera, entre Tucumán y San Luis, se identificó a un ciudadano que no pudo acreditar su identidad ni justificar su presencia en el lugar, por lo que fue trasladado preventivamente para consultar sus antecedentes y medios de vida.

El procedimiento más relevante se registró en las inmediaciones de calles Virasoro y México. Allí, personal de la patrulla motorizada interceptó a un joven de 23 años que se encontraba observando viviendas y automóviles, generando preocupación entre los vecinos de la zona.

Al verificar sus datos en la base de datos policial, se confirmó que el ciudadano poseía antecedentes judiciales y un pedido de detención activo requerido por las autoridades judiciales competentes.

Los demorados y los vehículos secuestrados fueron trasladados a las comisarías correspondientes, donde se continuaron con las diligencias de cada caso.