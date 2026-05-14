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Semifinales del Torneo Apertura: días y horarios confirmados

River Plate recibirá a Rosario Central, mientras que Argentinos Juniors enfrentará a Belgrano en La Paternal.

Por El Litoral

Jueves, 14 de mayo de 2026 a las 10:51

Se confirmaron las semifinales del Torneo Apertura con días y horarios oficiales. Los cuatro equipos definidos buscarán este fin de semana el pase a la final del certamen local.

River vs Rosario Central

River Plate recibirá a Rosario Central el sábado a las 19:30 en el estadio Monumental de Núñez. El conjunto de Eduardo Coudet llega tras vencer a Gimnasia mientras con los dirigidos por Jorge Almirón eliminaron a Racing.

Argentinos y Belgrano en La Paternal

Argentinos Juniors enfrentará a Belgrano el domingo a las 17 en el estadio Diego Armando Maradona. El Bicho superó a Huracán en el alargue, mientras que Belgrano eliminó a Unión en Santa Fe.

 Con las series ya definidas, cabe destacar que desde que comenzó este formato con dos torneos anuales llamados Apertura y Clausura no se repitió ningún semifinalista.

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