Semifinales del Torneo Apertura: días y horarios confirmados

Se confirmaron las semifinales del Torneo Apertura con días y horarios oficiales. Los cuatro equipos definidos buscarán este fin de semana el pase a la final del certamen local.

River vs Rosario Central

River Plate recibirá a Rosario Central el sábado a las 19:30 en el estadio Monumental de Núñez. El conjunto de Eduardo Coudet llega tras vencer a Gimnasia mientras con los dirigidos por Jorge Almirón eliminaron a Racing.

Argentinos y Belgrano en La Paternal

Argentinos Juniors enfrentará a Belgrano el domingo a las 17 en el estadio Diego Armando Maradona. El Bicho superó a Huracán en el alargue, mientras que Belgrano eliminó a Unión en Santa Fe.

Con las series ya definidas, cabe destacar que desde que comenzó este formato con dos torneos anuales llamados Apertura y Clausura no se repitió ningún semifinalista.