Corrientes: estudiantes técnicos conocieron el Parque Industrial Santa Catalina

Este jueves Corrientes se sumó al lanzamiento nacional de Industria Inspira, el programa impulsado por UIA Joven que busca estrechar lazos entre las escuelas técnicas y el sector fabril.

La edición 2026 estrenó un esquema federal que permitió a estudiantes de todo el país participar de forma presencial desde sus territorios.

Alumnos del último año de las orientaciones en Automotores y Electromecánica de la Escuela Técnica Bernardino Rivadavia se concentraron en el Centro de Economía Circular del Parque Santa Catalina.

Desde allí, participaron de la transmisión vía Zoom que conectó a los polos industriales de toda la Argentina, compartiendo experiencias sobre innovación y sustentabilidad.

Del aula a la fábrica: visita a Baterías Arcle

Tras el acto formal, la teoría dio paso a la práctica. Los estudiantes realizaron una recorrida por las instalaciones de Baterías Arcle, empresa radicada en el predio y dedicada a la fabricación de acumuladores para motos y autos.

La visita fue guiada por el titular de la firma, Martín Polich, quien detalló cada etapa del proceso industrial. Para los jóvenes, fue una oportunidad única de observar cómo se aplican sus conocimientos técnicos en una planta de producción real, comprendiendo la logística y la tecnología que demanda el mercado actual.

Articulación para el desarrollo regional

La jornada contó con un fuerte respaldo institucional, reflejando el trabajo conjunto entre educación y gremialismo empresarial. Participaron referentes de la Uicorr, como Juan Manzolillo y Pablo Cáceres; autoridades del Parque Santa Catalina; y Alina Jarko por parte del Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción (CoPETyP).

Desde la Uicorr subrayaron que estos espacios son vitales para fomentar el arraigo y despertar vocaciones industriales. Al acercar a los jóvenes a la innovación y al desarrollo productivo local, se sientan las bases para un entramado industrial más sólido y competitivo en el mediano plazo.

Convocatoria abierta para proyectos innovadores

Industria Inspira no es solo formación, es competencia.

El certamen invita a estudiantes técnicos a presentar proyectos industriales que resuelvan problemáticas comunitarias de manera sustentable.

Las escuelas interesadas en participar de la edición 2026 tienen tiempo de inscribir sus proyectos hasta el próximo 14 de agosto.