Corrientes: secuestraron e incineraron 120 kilos de carne de faena clandestina

La Policía de Corrientes informó que el miércoles secuestró productos cárnicos que no contaban con la documentación necesaria para su comercialización en la localidad de El Sombrero.

El procedimiento fue encabezado por el jefe de la dependencia de Empedrado, subcomisario Maximiliano Alegre, con el objetivo de fiscalizar la procedencia de los productos y el cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes.

Durante la inspección de una carnicería, los efectivos constataron que el propietario carecía de los remitos de compra que acreditaran el origen legal de la mercadería exhibida.

Al profundizar la requisa en la cámara frigorífica del local, se encontraron diversos cortes de carne bovina, incluyendo cuartos, paletas, costillares y espinazo, junto con restos que evidenciaban una faena reciente realizada fuera del circuito legal.

Falta de sellos sanitarios y riesgo para la salud

Los productos incautados no presentaban los sellos sanitarios obligatorios que otorgan los mataderos habilitados. Las autoridades suponen que la carne provenía de la faena clandestina, evadiendo todos los protocolos de salubridad.

Así se dio intervención al fiscal de Investigación en turno, quien ordenó el inicio de las actuaciones bajo la figura de supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, el cual sanciona la violación de reglas de policía sanitaria animal.

Desnaturalización y peritaje técnico

Para garantizar que la mercadería no representara un peligro para la población, se solicitó la intervención de un médico veterinario local.

Tras las pericias correspondientes, el profesional determinó fehacientemente que la carne no era apta para el consumo humano.

Siguiendo las directivas judiciales, el personal policial procedió a la desnaturalización de los 120 kilos de carne, eliminando cualquier posibilidad de comercialización.

Desde la fuerza remarcaron que estos operativos del Plan de Prevención de Abigeato continuarán de manera sorpresiva en toda la jurisdicción para proteger tanto a los productores como a los consumidores.