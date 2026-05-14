Juan Pablo Valdés y el gobernador de Santa Fe resaltaron las gestiones municipales

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó de un encuentro organizado por la Red de Innovación Local (RIL) en Rosario, donde se debatió sobre las gestiones comunales y el desarrollo territorial. La actividad se realizó en el marco de “La Noche de los Intendentes” y contó con la presencia del mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Además estuvieron los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) e Ignacio Torres (Chubut) y más de 300 jefes comunales. Durante la jornada, los mandatarios destacaron la importancia de la articulación entre provincias y municipios. También se resaltó el rol de la innovación como herramienta para mejorar la eficiencia del Estado.

Valdés remarcó la necesidad de mantener un vínculo cercano con los gobiernos locales para responder a las demandas sociales. En ese sentido, subrayó la importancia de la educación y la seguridad como ejes centrales de gestión.

Gestión y desarrollo territorial

El encuentro reunió a intendentes y referentes del sector privado con el objetivo de impulsar estrategias de cooperación. La propuesta buscó promover el intercambio de experiencias para mejorar las políticas públicas.

El mandatario correntino también señaló que el desarrollo de ofertas educativas (universitarias y terciarias) es clave para evitar el desarraigo juvenil en las localidades del interior. Además, recordó su experiencia como intendente de Ituzaingó y destacó el rol de los municipios como primera línea de respuesta estatal.