El Banco Central proyectó una “rápida desaceleración” de la inflación para los próximos meses

El Banco Central de la República Argentina (Bcra) prevé una desaceleración de la inflación en los próximos meses, según su último Informe de Política Monetaria (Ipom). El documento fue publicado en la previa a la difusión del índice de precios de abril por parte del Indec.

La entidad señaló que el aumento de precios registrado en el primer trimestre estuvo influido por la estacionalidad, la actualización de tarifas y un shock en combustibles. Este último factor estuvo asociado a la suba del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

El organismo que conduce Santiago Bausili sostuvo que no se observan presiones inflacionarias persistentes en la economía. En ese marco, indicó que la tendencia de los precios habría comenzado a moderarse desde abril.

Expectativas para los próximos meses

El informe destacó que la política monetaria y la evolución del tipo de cambio contribuirían a una baja de la inflación subyacente. También señaló una mejora en las expectativas del mercado.

La expectativa está puesta en que hoy el Indec revele un IPC que se desacelere frente al pico de marzo. La inflación hace diez meses que no baja. Los analistas privados estiman que la cifra de abril se ubicaría en torno a 2,5% y 2,8%.

Sin embargo, el Bcra advirtió que la incertidumbre internacional podría generar nuevas presiones, especialmente en el precio de los combustibles. El organismo remarcó que este factor sigue siendo una variable sensible.

En cuanto a la actividad, el reporte indicó una desaceleración del PBI en el primer trimestre. Aun así, destacó señales de recuperación en sectores como la industria y la construcción durante marzo.

El Banco Central también informó compras de divisas superiores a los US$7800 millones en lo que va del año. Según el organismo, estas operaciones se realizaron sin generar presión sobre el tipo de cambio.

Para abril y mayo, el informe anticipa una menor incidencia de carnes y educación en el IPC. A la vez, prevé efectos estacionales positivos en algunos rubros que ayudarían a consolidar la baja inflacionaria.