Mundial 2026: qué canales transmitirán la Copa y cómo ver los partidos de Argentina

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio y marcará un récord sin precedentes en la competencia. Por primera vez, se disputará en tres países distintos (Estados Unidos, México y Canadá), tendrá 48 selecciones y contará con 104 partidos durante 39 días. Por esto, será la edición más televisada y extensa de la historia.

La nueva edición de la Copa del Mundo extenderá la programación diaria con jornadas de hasta seis encuentros. Además, solo habrá tres días sin actividad desde el partido inaugural en el Estadio Azteca hasta la final del 19 de julio en Nueva Jersey.

En Argentina, la expectativa también se traslada a la televisión y las plataformas digitales. Son varias las señales que confirmaron sus transmisiones para seguir el campeonato y especialmente los partidos del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Qué canales transmitirán en Argentina

DSports tendrá la cobertura completa de los 104 partidos y contará con transmisión exclusiva de todos los encuentros. Se podrá ver mediante DirecTV, DGo y Paramount+ (alianza confirmada hace unos días a nivel global).

Entre las principales figuras periodísticas de Dsports están Gustavo Kuffner, Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez, quien alcanzará su Mundial número 18 de manera consecutiva (participó de su primera copa en Suecia 1958).

Telefe, por su lado, volverá a emitir una Copa del Mundo después de 16 años y televisará 32 partidos en vivo, incluidos todos los de la Selección Argentina. El equipo estará integrado por Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky y Sofía Martínez.

Otra señal protagonista será ESPN, que se sumará por primera vez a la cobertura mundialista mediante el servicio premium de Disney Plus. La transmisión tendrá como principales nombres a Mariano Closs, Diego Latorre y Sebastián Vignolo.

Por otro lado, TyC Sports, el gran protagonista de los últimos mundiales, que parecía que no tendría presencia en 2026, cerró a último momento la posibilidad de transmitir. Si bien todavía no se sabe cuántos partidos, se aseguró la cobertura total de los encuentros del seleccionado nacional con los relatos de Hernán Feler y los comentarios de Ariel Senosiain.

Además, la TV Pública también confirmó su emisión de diez partidos, entre ellos los encuentros de Argentina, mediante la retransmisión de DSports.

El calendario de Argentina

La Selección Argentina integra el Grupo J y debutará el martes 16 de junio frente a Argelia.

Argentina vs. Argelia: martes 16 de junio, a las 22.

Argentina vs. Austria: lunes 22 de junio, a las 14.

Argentina vs. Jordania: sábado 27 de junio, a las 23.

La expectativa por la defensa del título vuelve a movilizar a millones de hinchas argentinos, en una Copa del Mundo que promete convertirse en la más vista y extensa hasta el momento.