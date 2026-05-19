Cortes temporales en una calle capitalina por los ensayos del desfile del 25 de Mayo

Falta poco para el 25 de Mayo y los chicos de la Escuela San Vicente de Paul se preparan para el acto. Por esa razón, la municipalidad informó este martes que se llevarán adelante cortes temporales de tránsito en la intersección de las calles Moreno y San Juan. Esta jornada fue la primera y se espera que nuevamente cierren la calzada el próximo jueves.

¿En qué horario?

Según se detalló, la circulación vehicular quedó interrumpida este martes desde las 15 hasta las 16.30, mientras que el jueves el corte se extenderá entre las 9 y las 10.30.

La medida busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y vecinos que participarán de las actividades preparatorias para el tradicional acto conmemorativo de la Revolución de Mayo.

Solicitaron a los conductores evitar circular por la zona durante los horarios mencionados y optar por calles alternativas para prevenir demoras y congestionamientos.

El desfile del 25 de Mayo forma parte de las actividades patrias que cada año reúnen a instituciones educativas y a la comunidad en una jornada de celebración y homenaje a la fecha histórica argentina.