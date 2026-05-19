Licitación de la Hidrovía: dos empresas presentaron ofertas similares

El Gobierno abrió este martes los sobres con las ofertas económicas de los dos grupos empresarios que buscan quedarse con la concesión de Vía Navegable Troncal, conocida como hidrovía. Las firmas que llegaron a esta instancia presentaron ofertas similares para el cobro de tarifas.

“El Gobierno avanza hacia la etapa definitoria del proceso de privatización para la modernización y profundización de la Vía Navegable Troncal”, indicó el Ministerio de Economía en un comunicado.

Explicó que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) abrió los sobres y que tanto Jan de Nul como DEME ofrecieron US$3,80, lo que “reduce 50 centavos lo que se paga hoy y genera un ahorro del 13,5%”.

“Ahora resta evaluar el puntaje final de cada una en función de su puntaje técnico y la cotización. El objetivo final es asegurar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mayor previsibilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica que canaliza una porción significativa del comercio exterior del país", remarcó Economía.

Concluida la evaluación económica, la ANPYN avanzará, tal como está planificado, a la adjudicación y a la firma del contrato de concesión, que contempla una inversión estimada en torno a los US$10.000 millones.

El comunicado oficial remarcó que ni Jan de Nul ni DEME presentaron impugnaciones en las dos instancias previas a la licitación, ni cuestionaron los requerimientos del pliego, lo que ratifica la transparencia y solidez del procedimiento.

La licitación contó, además, con el amplio respaldo de las provincias, Naciones Unidas, distintos sectores productivos y cámaras empresarias que destacaron el diálogo institucional, la transparencia y la consistencia técnica. “Es un proceso que ha sido validado por todo el sector privado y productivo del país”, destacó el Gobierno.

La Unión Industrial Argentina (UIA), el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARACEC), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPYM) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) subrayaron la importancia de avanzar hacia una solución que potencie la competitividad externa de la producción argentina.

La Vía Navegable Troncal es una de las mayores rutas fluviales del mundo y constituye una infraestructura estratégica por la que circula el 80% del comercio exterior argentino. También constituye una vía muy importante para el comercio regional.

TN