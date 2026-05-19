Girasol: costos en alza y cosecha prácticamente terminada

Los costos totales (directos e indirectos, sin computar el impuesto a las ganancias) de acuerdo a un planteo de referencia de Márgenes Agropecuarios pueden estimarse en 609 US$/ha, que están por encima de 598 US$/ha de abr/26 y 555 US$/ha de mar/26. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, la suba del gasoil (+36%) se trasladó a laboreos, cosecha y fletes. La urea, en tanto, aumentó 64% y subieron algunos agroquímicos.

Los costos actuales en dólares pueden tomarse como costo de reposición, que es el más alto de la serie. La coyuntura actual de altos precios para el girasol enmascara en el elevado costo en dólares. Ante un precio que pasó de 386 US$/tn en abr/26 a 404 US$/tn actuales, los costos expresados en quintales se estiman en 15,1 qq/ha vs 15,5 qq/ha en abr/26.

Asimismo, la campaña 2025/26 está finalizando en la mayor parte del país, y tras un buen desarrollo del cultivo, los rendimientos empiezan a superar los registros de las últimas campañas, dejando números históricos.

El área sembrada con la oleaginosa fue de 2,85 mill. ha, y el rinde cosechado logra los 23,6 qq/ha, mientras que la producción nacional alcanzaría los 6,6 mill. tn. Restan algunas hectáreas del sur y este de Buenos Aires, pero no aportarían grandes modificaciones.

