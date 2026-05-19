Condenaron a 20 años de prisión por contagiar de enfermedad sexual a sus dos hijas

Un hombre, oriundo de Esquina fue condenado este martes a 20 años de prisión por el delito de abuso sexual, agravado por la existencia de dos víctimas, durante un acuerdo de juicio abreviado pleno, celebrado ante el Tribunal Colegiado de Goya.

La sentencia fue dictada por un tribunal compuesto por los jueves Ricardo Caravajal, Jorge Antonio Carboné y Francisco Arrué, según detalló el portal Actualidad Esquina.

La justicia halló culpable a Cristian Baleirón (34), de los graves cargos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la convivencia, el vínculo, la transmisión de una enfermedad sexual grave y la existencia de dos víctimas, configurándose un concurso real de los delitos.

Además, el tribunal dispuso del retiro de la patria potestad, respecto a sus hijas.

La investigación penal estuvo a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquerea y la defensa técnica durante el juicio fue del defensor oficial Fernando Buffil.

Luego de la sentencia, el condenado fue trasladado con inmediatez a su lugar de prisión en la Unidad Penal 6 de Goya.

Antecedente



Como antecedente, cabe señalar que en octubre del 2025, el hombre se desdijo de un acuerdo de juicio abreviado que había firmado previamente a través de su abogado defensor con el representante del Ministerio Público Fiscal, en el cual reconocía su responsabilidad en los hechos. Sin embargo, ante el juez de Garantías Gustavo Vallejos, negó los hechos, por lo cual ahora, el caso llegó hasta los tribunales de Goya, donde se aplicó la sentencia.

El caso conmocionó a la provincia a mediados del 2025 cuando el acusado llevó a una de sus hijas al hospital “San Roque” de Esquina por dolores y en la revisión detectaron que padecía de una enfermedad de transmisión sexual.