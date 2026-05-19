Corrientes: jardineros repartieron escarapelas en la Cámara de Diputados

En el inicio de las celebraciones por la Semana de Mayo y en conmemoración del reciente Día de la Escarapela, el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Eduardo Tassano, junto a un grupo de legisladores, recibió la visita institucional de los alumnos del Jardín “Conejito Azul” del Instituto San Benito.

Durante el emotivo encuentro, los niños distribuyeron insignias patrias a las autoridades, en una iniciativa que busca afianzar la identidad y los valores ciudadanos desde la niñez.

Visita institucional y comitiva anfitriona

El encuentro tuvo lugar en el recinto parlamentario en el marco de una agenda abierta a la comunidad educativa.

El presidente de la institución, Eduardo Tassano, encabezó la recepción formal de la delegación escolar, acompañado por los diputados provinciales Norberto Ast, Andrea María Giotta, Hugo "Cuqui" Calvano, Albana Rotela y Ana Améndola.

Por parte del Instituto San Benito, la comitiva de los pequeños estuvo coordinada por la directora de la institución, Emma Meza; las vicedirectoras Roxana Mansilla y Karina Fernández; y la asesora legal de la entidad, Paola Conti.

Promoción de los valores patrios en la Legislatura

Durante la jornada recreativa y educativa, los alumnos recorrieron las instalaciones y entregaron escarapelas celestes y blancas confeccionadas especialmente para la ocasión a cada uno de los diputados presentes.

La acción buscó rescatar la significación histórica de la fecha patria del pasado 18 de mayo y promover el respeto por los emblemas nacionales en los espacios institucionales del Estado.

Declaraciones de los legisladores

Al respecto, Eduardo Tassano ponderó la iniciativa escolar señalando la trascendencia de estos espacios pedagógicos fuera del aula: “Los gestos simples también construyen ciudadanía, identidad y memoria colectiva. Los símbolos patrios unen generaciones”, manifestó el titular de la Cámara al dialogar con las autoridades del establecimiento.

En sintonía con estas declaraciones, los legisladores de los diferentes bloques coincidieron en resaltar el mensaje de la jornada, expresando que “las manos pequeñas también sostienen los grandes valores que nos unen como sociedad”, valorando el compromiso de los docentes en la enseñanza de la historia local y nacional.