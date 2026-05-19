Motociclismo extremo en Corrientes: más de 200 pilotos competirán del Enduro Toropí

El Enduro Toropí 2026 se realizará este fin de semana en la localidad correntina de Bella Vista y reunirá a más de 200 pilotos de distintas provincias. El evento será una prueba de motociclismo extremo, que combinará deporte y naturaleza en un circuito preparado entre médanos, barrancas y aguas.

La actividad se desarrollará entre el sábado 23 y domingo 24 de mayo con entrada libre y gratuita. Participarán competidores de motos, cuatriciclos y vehículos UTV (utilitario todoterreno) en una travesía extrema por la zona del arroyo Toropí.

Cronograma y actividades

Desde la organización, Nicolás Bertrand explicó que el circuito fue adaptado especialmente para esta competencia. Resaltó, además, que la travesía se realiza fuera del espacio de la reserva Toropí y pone a prueba la habilidad, la resistencia y la destreza de los pilotos. Participarán personas de Buenos Aires, Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos.

El sábado 23

Las actividades comenzarán desde las 9 con la recepción de participantes.

Se desarrollará un “Super Prime” en el predio Alto Cossani, ubicado en el acceso a la ciudad, con exhibiciones en circuito cerrado.

Los competidores compartirán una cena show en el Estadio Ciudad.

Domingo 24

La largada está prevista para las 9 de la mañana desde el Estadio Ciudad.

La organización informó que continúan abiertas las inscripciones para quienes deseen participar del encuentro. Los interesados pueden consultar más información a través de la cuenta oficial de Instagram @endurotoropi.

Acto de presentación

La presentación oficial tuvo lugar este martes en el Salón Verde de Casa de Gobierno. El secretario de Coordinación del Ministerio de Turismo, Héctor Dávila, destacó el impacto económico del evento para la ciudad. Además, señaló que la propuesta busca promover actividades recreativas respetando el entorno natural.

Por su parte, la intendente de Bella Vista, Noelia Bazzi, remarcó el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial para fortalecer este tipo de iniciativas. Por último, subrayó el valor del entorno natural donde se lleva adelante la travesía.