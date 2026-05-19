Denuncian al diputado nacional Quintar por irregularidades en el Pami de Jujuy

Presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Jujuy contra el diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, su entorno familiar y funcionarios vinculados a PAMI Jujuy, por presuntos delitos contra la administración pública.

La denuncia alcanza también a su esposa Natalia Carolina Castillo Aurane, su prima Analía Quintar, y los funcionarios Roque Cecilio Pereyra, Pablo Gustavo Perovic y Evaristo Bautista. Según el escrito, los hechos podrían configurar delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, fraude a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento.

La denuncia fue realizada por el comunicador social Facundo Pérez Ernst, quién sostuvo que tomó conocimiento de la situación a partir de información periodística y de diversas fuentes vinculadas a su actividad en medios de comunicación y redes sociales. Indicó que decidió acudir a la Justicia debido a la grave situación que atraviesan jubilados y personas con discapacidad en la provincia.

En la presentación, el denunciante afirmó que existiría un entramado societario y funcional integrado por familiares y colaboradores políticos del diputado Quintar, presuntamente orientado a obtener contrataciones irregulares con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

Además, remarcó que su objetivo es promover la transparencia, la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre la gestión pública, solicitando que la Justicia investigue el posible desvío y uso irregular de fondos públicos destinados a la atención de afiliados de PAMI en Jujuy.

Quién es Manuel Quintar, el diputado libertario con un Tesla Cybertruck

En su provincia, administra clínicas y obras sociales privadas, además de manejar el sanatorio Los Lapachos en San Salvador de Jujuy junto a su familia. En paralelo, es aficionado al motociclismo y participó de distintas competencias, como el Campeonato Enduro o el Salteño-Jujeño 2026.

Como legislador, responde al sector de LLA que comanda la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y suele ser ubicado como un adversario interno del senador Ezequiel Atauche, cercano al asesor Santiago Caputo.

Previo a LLA, Quintar pasó por las filas del PJ e incluso fue candidato a legislador provincial en las elecciones locales del 2021. Ocupó el décimo primer lugar de la lista del sector que lideraba Rubén Rivarola.

En el entorno del diputado le quitaron relevancia al hecho de que haya ido al Congreso en un vehículo de lujo. No obstante, otros integrantes del elenco oficial se notaron incómodos y marcaron que es momento de dar señales de austeridad, sobre todo, porque el Gobierno sufre hace dos meses un desgaste ante la opinión pública por el caso de Manuel Adorni, investigado en la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito.

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