Corrientes: un robo frustrado, un detenido con antecedentes y otros demorados

La Policía de Corrientes informó que realizó operativos en la ciudad Capital que resultaron en la detención de varias personas y la frustración de un robo.

Efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (Grim) desplegaron patrullajes preventivos durante la noche del lunes y la madrugada de este martes.

Robo frustrado en un local comercial

El primer procedimiento se registró alrededor de las 19 del lunes. Alertados por el Sistema 911, efectivos se desplazaron de urgencia hasta las calles Roca y Juan Bautista Cabral, donde se denunciaba un ilícito en un comercio de la zona.

Al llegar, se interceptó a un joven de 21 años cuyas características físicas coincidían con el sospechoso del hecho mientras salía del inmueble.

Al realizarle la requisa preventiva, hallaron entre sus prendas un detergente marca Magistral y un paquete de galletitas Oreo, mercadería cuya procedencia legítima no pudo justificar, quedando demorado en el acto.

Captura por robo de cables en Avenida Maipú

Cerca de las 23.30, efectivos acudieron a las inmediaciones de avenida Maipú y Pasaje 739 tras una denuncia vecinal sobre la sustracción de cableado público.

Al notar la aproximación de las motocicletas policiales, un hombre mayor de edad intentó darse a la fuga y arrojó un rollo de cables hacia la vereda.

Sin embargo, los uniformados lo alcanzaron a los pocos metros. El sujeto no logró fundamentar su presencia en el lugar ni el origen de los elementos secuestrados.

Disturbios y desorden en la vía pública

Ya entrada la madrugada de este martes 19 de mayo, efectivos intervinieron en la intersección de Pasaje Garpucho y Mar del Plata.

En ese sector, los agentes identificaron y demoraron a un hombre de 33 años que se encontraba provocando disturbios en la calle, alterando la tranquilidad de los vecinos.

Merodeador con antecedentes en calles Malvones y Granada

Finalmente, una moto patrulla que recorría las calles Malvones y Granada divisó a un individuo en actitud sospechosa, quien observaba los accesos de las viviendas.

Al proceder a su demora, se constató que se trataba de un joven de 25 años.

Tras el cruce de datos con la base de antecedentes policiales, el sistema arrojó que el ciudadano contaba antecedentes por delitos previos.

Los demorados fueron trasladados hacia las comisarías correspondientes, donde se iniciaron las diligencias de cada caso.