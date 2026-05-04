Corrientes conmemora el Día de la Celiaquía con una jornada informativa en la Plaza Cabral

En el marco del Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, el Gobierno de la Provincia llevará adelante el martes una jornada de visibilización y asesoramiento.
El evento contará con un stand informativo donde se realizará:
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Distribución de folletería técnica sobre la enfermedad.
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Consejería nutricional especializada para los asistentes.
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Acciones de difusión general sobre la temática.
Horarios y ubicación
La actividad tendrá lugar este martes 5 de mayo en la Plaza Cabral.
Los equipos técnicos estarán presentes en el horario de 10 a 12.
Organización y programas
La jornada es coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de dos áreas específicas:
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La Dirección de Seguridad Alimentaria.
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El Programa de Apoyo Nutricional a la Persona Celíaca.