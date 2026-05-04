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Salud

Corrientes conmemora el Día de la Celiaquía con una jornada informativa en la Plaza Cabral

La actividad tiene el objetivo de fortalecer el apoyo nutricional y la detección temprana.

Por El Litoral

Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 11:50

En el marco del Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, el Gobierno de la Provincia llevará adelante el martes una jornada de visibilización y asesoramiento.

El evento contará con un stand informativo donde se realizará:

  • Distribución de folletería técnica sobre la enfermedad.

  • Consejería nutricional especializada para los asistentes.

  • Acciones de difusión general sobre la temática.

Horarios y ubicación

La actividad tendrá lugar este martes 5 de mayo en la Plaza Cabral.

Los equipos técnicos estarán presentes en el horario de 10 a 12.

Organización y programas

La jornada es coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de dos áreas específicas:

  • La Dirección de Seguridad Alimentaria.

  • El Programa de Apoyo Nutricional a la Persona Celíaca.

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