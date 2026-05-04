Corrientes: la Policía brindará informes oficiales todos los lunes

La Policía de Corrientes informó este lunes que inauguró un espacio para brindar un informe policial semanal.

Así mismo formalizó una invitación a todos los medios de comunicación para participar todos los lunes de esta acción.

Este espacio busca centralizar la información sobre los operativos, detenciones y hechos delictivos procesados por la fuerza en los últimos días.

Días, horarios y frecuencia

La institución confirmó que esta modalidad se mantendrá de forma regular todos los lunes en el horario de las 7.30, facilitando la previsibilidad para la labor periodística.

Cada encuentro será coordinado por el equipo de Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes.

La cita tendrá lugar en el Salón de Conferencias de la Jefatura de Policía, ubicada en la ciudad Capital.