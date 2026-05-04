Corrientes: salvaron a una bebé de morir ahogada con maniobras de Heimlich

La Policía de Corrientes informó que el domingo efectivos contuvieron una situación de vida o muerte en la ciudad Capital, cuando salvaron a una bebé de morir ahogada.

El hecho ocurrió en la tarde del domingo, cuando dos mujeres llegaron desesperadas a la base del Grupo de Intervención Rápida (G.I.R.).

En el lugar advirtieron que su pequeña hija de solo 10 meses de edad no podía respirar, solicitando auxilio inmediato al personal de guardia.

Maniobras de reanimación y traslado urgente

Ante la gravedad del cuadro, la Oficial Auxiliar Natalia Pérez y el Sargento Gerardo Barberán intervinieron de forma instantánea.

Mientras iniciaban las maniobras de Heimlich para liberar las vías respiratorias de la menor, se dispuso su traslado de urgencia hacia el Hospital Pediátrico Juan Pablo II en un patrullero.

Durante el trayecto la oficial Pérez continuó con las tareas de reanimación sin interrupciones. Las maniobras logrando que la bebé reaccionara minutos después, recuperando los signos vitales antes de ingresar al hospital.

Estado de salud y reconocimiento

Al llegar al centro de salud, la menor fue recibida por los médicos de turno, quienes procedieron a su estabilización.

Según el último reporte, la niña permanece en observación bajo control médico para monitorear su evolución.

Este procedimiento resalta el compromiso y la preparación técnica de la fuerza policial en situaciones de vida o muerte.