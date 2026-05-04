De Cerati a Aladdín: el despliegue del Ballet Ferrazzano en el escenario del Teatro Vera

El domingo 31 de mayo a las 20:00 horas, el Teatro Oficial Juan de Vera recibirá al Ballet Ferrazzano con su obra “Entre Clásico y Contemporáneo”.

El espectáculo está diseñado para toda la familia y propone un recorrido dinámico por tres piezas coreográficas que fusionan técnica, emoción y tradición.

Tres obras, tres universos

El programa se divide en tres segmentos bien diferenciados por sus estéticas:

"Me verás volver" : un homenaje coreográfico a Gustavo Cerati , dirigido por Flor Ferrazzano, que busca activar la memoria emocional a través del movimiento.

Folklore de vanguardia : a cargo de la compañía Naessens Ferrazzano , esta pieza resignifica las raíces populares desde un lenguaje contemporáneo y territorial.

Musical inspirador: el cierre será con “Nunca dejes de ser quien sos”, una obra de María Ferrazzano basada en el relato de Aladdín, que integra danza, teatro y recursos audiovisuales de Néstor Braslavky.

Trayectoria y formación regional

Con base en Resistencia, el Ballet Ferrazzano es una compañía independiente dirigida por María y Erica Ferrazzano.

Con más de 30 años de labor artística y pedagógica, la compañía se destaca por formar jóvenes intérpretes con identidad regional y por su compromiso con la democratización del acceso a la cultura en el nordeste argentino.

Entradas y funciones