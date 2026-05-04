De Cerati a Aladdín: el despliegue del Ballet Ferrazzano en el escenario del Teatro Vera

El domingo 31 de mayo a las 20:00 horas, el Teatro Oficial Juan de Vera recibirá al Ballet Ferrazzano con su obra “Entre Clásico y Contemporáneo”.
El espectáculo está diseñado para toda la familia y propone un recorrido dinámico por tres piezas coreográficas que fusionan técnica, emoción y tradición.
Tres obras, tres universos
El programa se divide en tres segmentos bien diferenciados por sus estéticas:
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"Me verás volver": un homenaje coreográfico a Gustavo Cerati, dirigido por Flor Ferrazzano, que busca activar la memoria emocional a través del movimiento.
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Folklore de vanguardia: a cargo de la compañía Naessens Ferrazzano, esta pieza resignifica las raíces populares desde un lenguaje contemporáneo y territorial.
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Musical inspirador: el cierre será con “Nunca dejes de ser quien sos”, una obra de María Ferrazzano basada en el relato de Aladdín, que integra danza, teatro y recursos audiovisuales de Néstor Braslavky.
Trayectoria y formación regional
Con base en Resistencia, el Ballet Ferrazzano es una compañía independiente dirigida por María y Erica Ferrazzano.
Con más de 30 años de labor artística y pedagógica, la compañía se destaca por formar jóvenes intérpretes con identidad regional y por su compromiso con la democratización del acceso a la cultura en el nordeste argentino.
Entradas y funciones
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Fecha y hora: Domingo 31 de mayo, 20:00 hs.
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Lugar: Teatro Oficial Juan de Vera (San Juan 637).
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Venta de entradas: Disponibles de forma online en weepas.ar o en la boletería del teatro (lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21 hs).
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Clasificación: Espectáculo apto para todo público.