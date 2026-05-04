Moglia Ediciones sostiene la presencia correntina en la Feria del Libro

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la editorial correntina Moglia Ediciones volvió a representar a la provincia con su sello independiente, en una edición marcada por una fuerte convocatoria de público y un contexto económico todavía desafiante.

“Hace 18 años que estamos con el stand”, señaló Leo Moglia en Hoja de Ruta, quien describió esta edición como “una explosión” durante el último fin de semana largo, cuando la afluencia de visitantes creció de manera significativa. La feria, que celebra su 50° aniversario y tiene a Perú como país invitado, ofrece además un recorrido histórico con material fotográfico que repasa su trayectoria.

En cuanto a las ventas, el editor reconoció que el contexto económico impacta, aunque con matices. “Siempre se siente una retracción, pero el libro hoy está más acomodado en relación de precios”, explicó. En ese sentido, graficó: “Hoy un libro de 30 mil pesos está cerca de un kilo de carne, cuando antes era un producto de lujo”.

Moglia también hizo referencia a la ausencia de un stand oficial de Corrientes, una situación que volvió a poner en discusión el rol del Estado en la promoción cultural. Si bien evitó cuestionamientos directos, dejó entrever las dificultades de gestión: “Esto lleva meses de planificación, no se puede resolver en poco tiempo”.

Aun así, reafirmó el compromiso de su editorial con la representación local: “Moglia es Corrientes para los libros. Siempre estamos ahí, con nuestro corazoncito puesto”.

Más allá del presente, el editor puso en valor el rol del libro como documento a largo plazo. “Hay trabajos que hoy tienen impacto, pero con el tiempo se vuelven referencia. Ahí se ve su verdadero valor”, sostuvo.

Durante la entrevista, también hubo lugar para el recuerdo del escritor e investigador Miguel López Breard, a un año de su fallecimiento. “Fue una persona extraordinaria, muy querida, con un aporte enorme a la cultura y la historia”, expresó Moglia.

Con más de 390 títulos y más de 1200 ejemplares en exhibición, Moglia Ediciones se mantiene como uno de los principales representantes de la producción editorial correntina en el principal evento literario del país, sosteniendo su presencia incluso en un escenario de limitaciones económicas y menor participación institucional.