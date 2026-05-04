Durante abril, Corrientes registró uno de los meses más lluviosos de los últimos años

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) informó que durante abril de 2026 se registraron condiciones climáticas significativas en la ciudad de Corrientes, con lluvias superiores al promedio reciente.

De acuerdo a los datos relevados por la Estación Meteorológica del organismo, el total mensual de precipitaciones alcanzó los 282,2 milímetros en 14 días de lluvia, posicionando al período como uno de los más lluviosos de los últimos años.

Lluvias intensas y concentradas

El informe señala que los eventos más importantes se dieron durante la segunda semana del mes, con un pico máximo de 74 milímetros el 14 de abril, jornada en la que también se registraron fuertes ráfagas de viento.

Variabilidad en las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, la media mensual fue de 22,4 °C, con una máxima de 37,3 °C a comienzos de abril y una mínima de 10,7 °C hacia el cierre del mes.

Este comportamiento refleja una transición hacia condiciones otoñales más templadas, con marcada amplitud térmica.

Vientos y cambio de condiciones

Respecto al viento, predominaron intensidades moderadas con direcciones variables. La ráfaga más intensa se registró también el 14 de abril, con 48,6 km/h del sector sursureste, asociada al ingreso de un frente frío.

Desde el ICAA remarcaron que el comportamiento climático de abril refuerza la importancia del monitoreo meteorológico, especialmente para la gestión de recursos hídricos y la planificación territorial.