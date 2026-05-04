Corrientes: investigan el embarazo de una niña de 11 años

Una niña de 11 años, oriunda de la localidad correntina de San Miguel, fue hallada cursando un embarazo de cuatro meses durante un operativo de salud, lo que derivó en la inmediata intervención judicial.

Según la información inicial, el caso ya fue denunciado ante la Policía de Corrientes y se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Investigación en curso

De acuerdo a los primeros datos, el presunto implicado sería un joven de 17 años, quien también residiría en la misma zona que la menor, en el paraje Caimán.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles debido a la intervención de la Justicia y la protección de la identidad de la víctima, en el marco de un caso de extrema sensibilidad.