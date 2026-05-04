"Yo lo maté": Federico Duarte confesó el crimen de su compañero de trabajo

En la mañana de este lunes, Federico Orlando Duarte reconoció ante el Tribunal ser el autor del homicidio de Jorge Alfredo Duarte (27).

Durante su declaración, el acusado afirmó: “Yo lo maté (...) perdí la cabeza”.

Además de admitir su responsabilidad, pidió disculpas a la familia de la víctima, a la justicia y a la policía, asegurando que "jamás pensé que terminaría así".

Detalles del hecho y acusación

El crimen que se juzga ocurrió entre el 5 y 6 de julio de 2024 en una vivienda de Paso de los Libres.

La víctima, quien era compañero de trabajo de los acusados, habría sido citada al domicilio de la pareja conformada por Federico Duarte y Andrea Fernanda Franco.

Según la reconstrucción fiscal, el joven fue atacado con un arma de fuego y un arma blanca en un contexto de indefensión.

Posteriormente, el cuerpo fue ocultado en un pozo cavado en el patio de la vivienda para intentar eliminar rastros del hecho.

Estado del debate y próximos pasos

El juicio, que inició el 27 de abril, ha contado con la declaración de 25 testigos a lo largo de cinco jornadas.

La imputación que enfrentan Duarte y Franco es por homicidio agravado por ensañamiento y uso de arma de fuego, en concurso real con portación ilegítima de arma, en calidad de coautores.