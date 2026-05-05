Corrientes: instalarán desfibriladores en la costanera para prevenir emergencias cardíacas

La Municipalidad de Corrientes instalará desfibriladores en la costanera de la capital correntina, con el objetivo de mejorar la prevención y respuesta ante emergencias cardíacas.

El acuerdo con Rotary Club Corrientes Sur, contempla la colocación de equipos a lo largo de las avenidas Costanera Juan Pablo II (Sur) y General San Martín, cubriendo un amplio corredor costero con dispositivos ubicados cada 150 a 200 metros.

Una costanera más segura y cardioprotegida

El intendente Claudio Polich destacó la importancia de la iniciativa al señalar que se trata de una acción que combina tecnología, salud y seguridad.

“Tiene que ver con aportar tecnología vinculada a la seguridad y a la salud, sobre todo en espacios públicos como la costanera”, expresó.

Además, valoró el trabajo conjunto con instituciones intermedias y remarcó que estas alianzas permiten fortalecer la gestión pública y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Capacitación para actuar ante emergencias

El proyecto no solo contempla la instalación de desfibriladores, sino también un plan de capacitaciones destinado al personal municipal que trabaja en la zona y al público en general.

El objetivo es que cada vez más personas estén preparadas para actuar ante situaciones de emergencia, especialmente en casos de muerte súbita.

Por su parte, el viceintendente Ariel Báez destacó el impacto del proyecto en la seguridad sanitaria: “Pensar en una costanera protegida para turistas y ciudadanos es pensar en salvar vidas”, afirmó.

En tanto, la presidenta del Rotary Club Corrientes Sur, Lucía Ruíz Díaz, explicó que la iniciativa forma parte del programa “Rotary Cuida tu Corazón”, orientado a construir una ciudad cardioprotegida.

“Buscamos concientizar, capacitar y asistir ante eventos de muerte súbita, haciendo que la ciudadanía esté entrenada”, indicó.

El convenio, financiado por Rotary International, permitirá avanzar en una infraestructura clave para la atención inmediata ante emergencias, reforzando el perfil de la costanera como un espacio seguro tanto para vecinos como para turistas.