Finalmente España aceptó recibir en Canarias el barco con el brote de hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad han acordado que el buque que estaba fondeado en Cabo Verde con 147 personas a bordo del crucero de lujo MV Hondius y afectado por un brote de hantavirus que ha afectado a siete personas —de las que tres han muerto— desembarque finalmente en las Islas Canarias, según ha anunciado el Ministerio de Sanidad a última hora de este martes después de que un equipo de epidemiólogos revisara por la tarde el estado de los ocupantes del navío.

“El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde”, ha dicho el Ministerio de Sanidad en un comunicado. “El resto seguirá rumbo a Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 ó 4 días. El puerto en concreto aún no ha sido definido. Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países”.

Según la información del ministerio, el proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), y “contará con todas las garantías de seguridad necesarias”, garantizando la atención médica, “evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario”.

El ministerio explica en el comunicado, además, que tomó la decisión de recibir el buque después de que la OMS le explicara que Cabo Verde no podía realizar la operación y que las Islas Canarias eran “el lugar más próximo con las capacidades necesarias”. “España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles”, indica el mismo.

España recibirá también al médico, en estado grave

Entre las 147 personas a bordo, hay 14 españoles, una de ellas miembro de la tripulación. Además, el Gobierno ha aceptado una “petición formal del Gobierno de Países Bajos” para acoger a uno de los contagiados por hantavirus, el médico del MV Hondius, “que se encuentra en situación grave, y que será transportado a Canarias en un avión hospitalizado en el día de hoy”, dice el comunicado.

La naviera responsable del buque, la holandesa Oceanwide Expeditions, había dicho en un comunicado horas antes que su intención era que el Hondius viajara hasta las Islas Canarias, “ya sea Gran Canaria o Tenerife. Ese viaje, de acuerdo a Oceanwide Expeditions, se haría una vez que evacuaran a las dos personas que han mostrado síntomas y a una tercera considerada un “contacto de alto riesgo”.

Según un Informe de Situación publicado por Sanidad, esas evacuaciones se harían por vía aérea en las próximas horas. Los dos primeros viajarán a Países Bajos y el tercero a Alemania. El Ministerio neerlandés de Asuntos Exteriores ha informado de que coordina la evacuación médica junto con la naviera. El barco partió de Ushuaia (Argentina) el 1 de abril y tenía como destino final ese archipiélago frente a las costas africanas. Antes de llegar allí, el crucero, que comenzó el 20 de marzo, había navegado por las costas de la Antártida y varias islas del océano Atlántico, como Tristán de Acuña y Santa Elena.

Resistencia desde España

Antes de conocerse esta decisión del Gobierno español, las autoridades españolas y canarias habían mostrado su reticencia a recibir a los pasajeros del crucero. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó en la mañana del martes en Bruselas que había hablado con la ministra de Sanidad, Mónica García, y coincidía con ella en que “lo razonable” sería que el barco no hiciera escala en Canarias, sino que “sea atendido donde está” y luego partiera directamente hacia su lugar de origen, Países Bajos, informa Silvia Ayuso. “De entrada, nosotros entendemos que el barco debe ser atendido donde está, donde se ha detectado. No queremos anticipar acontecimientos, pero, si no hay peligro para la vida de las personas, pues de ahí se puede perfectamente dar atención y llevar el barco, que es bandera holandesa, en este caso para Holanda”, declaró Clavijo a un grupo de periodistas a la salida de una reunión con el comisario de Transporte, Apostolos Tzitzikostas.

Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno canario, también se refirió a la cuestión en una entrevista en La Radio Canaria. “Veremos qué es lo que exigimos desde Canarias. Lo primero es que si no tuviese que ser en Canarias esa parada, pues mejor, porque seguramente podrá haber otros recursos en territorio peninsular, pero si fuese así [la atención será] con todas las garantías habidas y por haber”, ha afirmado.

En la pasada madrugada, la OMS, que elevó a siete el número de afectados por el brote —una de ellas ya recuperada—, también había afirmado que el barco se dirigiría a Canarias tras la evacuación de los dos enfermos. Pero Sanidad aclaró que se decidiría si la escala era pertinente “en función de los datos epidemiológicos” que se recogieran" del barco en su paso por Cabo Verde, una decisión que no se anunció hasta pasadas las 22:00 horas.

La directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, afirmó más temprano en Ginebra que el organismo está “trabajando con las autoridades españolas” y dio por hecho que Canarias acogería el barco y España llevaría a cabo “una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros a bordo”. El Ministerio de Sanidad, sin embargo, reiteró a través de un portavoz que esto no estaba todavía decidido.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, dijo el martes por la mañana en una entrevista a Catalunya Ràdio: “No es seguro que el barco vaya a llegar a Canarias. Tiene bandera holandesa y todavía estamos hablando entre todos los implicados la posibilidad de que, en lugar de parar en Canarias, que es el puerto más cercano de Cabo Verde, vaya directamente [a Países Bajos]. Estas decisiones se están tomando en estas horas”.

En cualquier caso, ha añadido Simón, si el barco llegara a costas españolas, sería ya sin enfermos a bordo, ya que las personas con síntomas “serían evacuadas por vía aérea”. Pese a todo, el director del CCAES ha recordado que en Canarias “afortunadamente existe una unidad de tratamiento de alto nivel para pacientes con infecciones de riesgo a los que se les puede dar un tratamiento adecuado sin que corran riesgo ni los profesionales ni haya riesgo de que se infecte nadie”.

La OMS ha publicado esta pasada madrugada más información sobre el estado de salud de los afectados y la evolución del brote. “Han sido identificados siete casos, incluyendo tres muertes, un paciente en estado crítico y tres personas que presentan síntomas leves”, expone el comunicado de la organización. De los siete casos, dos han sido confirmados en laboratorio y los otros cinco son considerados sospechosos. De las tres personas con síntomas que la OMS apuntaba la pasada madrugada que permanecen a bordo, de nacionalidad holandesa y británica, una ya se ha restablecido, según las informaciones disponibles.

Los otros dos requieren “atención médica urgente”, ha señalado la naviera en un comunicado este martes a mediodía. Presentan “síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave”, según el comunicado.

Sobre el origen del brote, la OMS considera como hipótesis más plausible que las primeras infecciones se han producido en el exterior del barco durante el viaje por Sudamérica de los dos primeros fallecidos y que, posteriormente, haya existido transmisión de persona a persona del patógeno en el interior del buque, aunque esto deberán confirmarlo las investigaciones en marcha.

“El inicio de la enfermedad se produjo entre el 6 y el 28 de abril de 2026, y se caracterizó por fiebre, síntomas gastrointestinales, progresión rápida a neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y choque. Se están llevando a cabo más investigaciones. El brote se está gestionando mediante una respuesta internacional coordinada, que incluye investigaciones exhaustivas, aislamiento y atención de casos, evacuación médica e investigaciones de laboratorio”, sigue la OMS en el comunicado.

La Generalitat de Cataluña ha informado de que cinco de los 14 españoles a bordo residen en esta comunidad autónoma. La nota afirma que “dos de los pasajeros fallecidos habían realizado un viaje por Sudamérica, antes de embarcar en el crucero”, aunque “se desconoce el grado de contacto de los pasajeros con fauna local durante el viaje o antes del embarque”.

El hantavirus es un patógeno típico de los roedores que puede transmitirse al ser humano a través de la inhalación de partículas provenientes de la saliva, las heces y la orina de animales infectados. El contagio de persona a persona solo se ha demostrado en una cepa del virus de las 24 registradas en humanos, en el llamado Virus de los Andes. Esta variante fue detectada en 1996 en Argentina y es predominante en algunas zonas del país. En Argentina, la tasa de letalidad promedio de los últimos años rondaba el 18,5%.

Según la información ofrecida por la OMS, el primer caso es el de un hombre —que había viajado con su pareja por Sudamérica— que a partir del 6 de abril empezó a desarrollar “síntomas de fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve” mientras estaba a bordo. Cinco días más tarde, “desarrolló dificultad respiratoria y falleció en el barco ese mismo día”. No se llegaron a hacer pruebas microbiológicas y el cuerpo fue trasladado desde la embarcación al territorio británico de ultramar de Santa Elena el 24 de abril.

El segundo caso es el de su acompañante, una mujer que empezó a desarrollar síntomas gastrointestinales el mismo día 24. “Posteriormente, su estado se deterioró durante un vuelo hacia Johannesburgo, Sudáfrica, el 25 de abril. Falleció al llegar a un servicio de urgencias el 26 de abril” y dos días más tarde una prueba PCR confirmó que “el caso era una infección por hantavirus”, sostiene la OMS. En este caso, se ha iniciado una investigación para rastrear los contactos de los pasajeros del vuelo a Sudáfrica.

Un tercer caso es un hombre varón que acudió al médico del barco el 24 de abril con fiebre, dificultad para respirar y signos de neumonía. Tres días más tarde, al empeorar su estado, fue evacuado a Sudáfrica, donde se encuentra actualmente hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Una prueba PCR confirmó igualmente la infección por hantavirus el pasado sábado.

El considerado “caso 4” es una mujer con cuadro de neumonía que falleció también el sábado y que había iniciado síntomas el 28 de abril, principalmente fiebre y malestar general. “Otros tres casos sospechosos han notificado fiebre alta y/o síntomas gastrointestinales y permanecen a bordo”, afirma la OMS, que ha añadido que “médicos en Cabo Verde están evaluando a los pacientes y recolectando muestras adicionales para realizar pruebas”.

(Con información de El País)