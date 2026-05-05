Horor en Chaco: un policía mató a su padre, a su ex pareja e intentó suicidarse

Una jornada de espanto se vivió este martes en la provincia del Chaco. En un raid delictivo que comenzó en la capital y terminó con una violenta toma de rehenes en el paraje Las Tres Bocas, un cabo de la Policía provincial asesinó a balazos a su padre, a su ex pareja e intentó siucidarse.

El atacante, identificado como Luciano Etudie, resultó herido por las fuerzas especiales tras un enfrentamiento y se encuentra internado en estado estable bajo una fuerte custodia policial.

La secuencia de muerte se descubrió de forma simultánea. Mientras el Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) intentaba mediar en una crisis de rehenes en Puerto Vilelas, la Comisaría Octava de Resistencia hallaba el cuerpo de Luciano Alberto Etudie (57) en una vivienda de la calle Lestani al 600.

El hombre, padre del policía, fue ejecutado en una habitación de la planta alta antes de que su hijo partiera hacia el segundo objetivo.

Toma de rehenes y ejecución en Vilelas

El operativo central se desplegó en el paraje Las Tres Bocas, donde el cabo Etudie mantenía cautivos a su ex pareja, Graciela Mabel López (33), y a un menor de edad. Los mediadores de la fuerza lograron un primer avance al obtener la liberación del niño, quien fue puesto a resguardo de inmediato.

Sin embargo, tras horas de tensión y cuando las instancias de diálogo se agotaron, el efectivo policial abrió fuego contra la mujer, dándole muerte en el acto.

Ante la agresión posterior hacia el personal del COE, los uniformados repelieron el ataque y lograron neutralizar al agresor. Etudie fue trasladado de urgencia al Hospital Perrando, donde ingresó con heridas de bala y posteriormente fue llevado a un sanatario privado de Resistencia.

Investigación judicial en curso

El caso es investigado por dos fiscalías en paralelo debido a la doble jurisdicción de los crímenes:

En Puerto Vilelas: interviene la Fiscal de Investigación N° 11, Dra. Noelia Benítez , quien coordinó las tareas en la escena del femicidio.

En Resistencia: la Dra. Lilian Irala dispuso el peritaje en el domicilio donde fue hallado el padre del policía.

El Gabinete Científico, liderado por la licenciada Silvia Sánchez, trabaja en la recolección de pruebas.