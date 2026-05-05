Qué dijo el ministro Gaya sobre el estado de salud del niño "N" y la situación del padre

El ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, brindó este martes una conferencia de prensa en Esquina, donde que confirmó que el menor fue hallado sano y salvo tras un intenso operativo que incluyó la triangulación de señales telefónicas y el relevamiento de cámaras de seguridad.

"Estamos ante un hecho de violencia vicaria donde los progenitores ejercen violencia hacia su esposa", aclaró Gaya, refiriéndose al trasfondo del caso que comenzó el domingo por la noche, cuando Josías Santos Regis baleó a un hombre en el barrio Manzini y escapó con su hijo.

Tras su captura, Regis quedó detenido bajo la carátula de tentativa de homicidio.

El hallazgo en el paraje Duraznillo

El jefe de la policía, Miguel Leguizamón, brindó detalles técnicos sobre el operativo. Según explicó, la clave fue la triangulación de antenas y el seguimiento de cámaras, lo que permitió cercar al prófugo en la zona rural.

Finalmente, fue el dueño de un campo en el paraje Duraznillo quien alertó a las fuerzas de seguridad al divisar a una persona desconocida con un menor a unos 500 metros de su propiedad.

Tras el rescate, el niño fue examinado por el médico de la policía y luego trasladado al Hospital San Roque en el área de pediatría para estudios complementarios, aunque las autoridades ratificaron que ya se encuentra bajo el resguardo de su madre.

José Codazzi: el "abogado del diablo" detenido

El punto más polémico de la jornada fue la confirmación de la detención de José Codazzi. El letrado quedó implicado tras un minucioso análisis de las cámaras de seguridad que registraron movimientos sospechosos desde su domicilio.

De acuerdo a lo narrado por Leguizamón y la investigación policial se demostró:

La maniobra: las cámaras mostraron que Santos Regis llegó al inquilinato de Codazzi y que, posteriormente, el abogado salió en su camioneta personal. El vehículo regresó aproximadamente 50 minutos después.

La sospecha: se presume que el vehículo del letrado fue utilizado para trasladar al atacante y al menor hacia la zona rural para evadir los controles iniciales.

Allanamiento: en el registro de la vivienda y el estudio jurídico de Codazzi, la policía secuestró documentación y elementos que serían "determinantes" para la causa.

El fiscal de turno, Javier Mosquera, coordina las actuaciones que mantienen a Codazzi privado de su libertad, mientras se intenta determinar el grado de complicidad o encubrimiento en la fuga de un hombre buscado por un ataque armado.