El termómetro volvió a subir y dejó a dos ciudades correntinas entre las más calurosas

El calor llegó nuevamente a Corrientes y este martes se registró una sensación térmica de hasta 35°C. La capital correntina y Paso de los Libres fueron las más calurosas del país según el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Luego de días con temperaturas templadas y frescas, se espera que hasta este miércoles continúan las máximas rondando los 30°C y a partir del jueves por la noche comience a descender.

Tras días de temperaturas otoñales, el termómetro volvió a escalar y dejó a Paso de los Libres y Corrientes ambas con 31,5°C pero con una sensación térmica de 35,1°C y 34,8°C respectivamente. Así lo detalló el ranking nacional del SMN, en el primer puesto se encuentra Formosa seguida por Resistencia.

El calor se queda poco tiempo

Con vientos del norte, para este miércoles se espera que oscile entre los 30°C y los 21°C por lo que aún seguirán las temperaturas cálidas.

Sin embargo, el calor se queda poco tiempo, según los datos del organismo nacional, para este jueves se pronostican temperaturas que ronden los 22°C y 25°C los vientos cambiarán de norte a sur con rafagas de 51 a 59 kilómetros por hora. Por la noche podría producirse tormentas fuertes con hasta un 70% de probabilidad.

A partir del viernes se podría mantener los vientos por el sur y las temperaturas rondarían entre los 20°C y 12°C. Para el sábado los 10°C y 16°C y el domingo podrían alcanzar los 8°C de mínima por lo que los correntinos tendrán un fin de semana fresco y sin lluvias.