El director técnico de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, prometió ayer que su equipo jugará el partido de octavos de final del Mundial de Rusia 2018 contra Francia “con el cuchillo entre los dientes” y dijo que sueña con una Albiceleste con “mucha pasión y mucho fútbol”.

“Estamos confiados en la capacidad que tenemos y para mañana (por hoy) Argentina tiene una gran fortaleza anímica que le permitirá afrontar el partido con mucha decisión. Va a ser una Selección decidida, con mucho corazón, para afrontar esta posibilidad”, aseguró Sampaoli en la conferencia de prensa previo al cotejo.

“Tengo mucha confianza en la capacidad de mis jugadores para controlar la capacidad de los tiempos y de los espacios. Si lo hacemos, haremos complicado el planteamiento de Francia. Argentina va a jugar con el cuchillo entre los dientes, con mucha convicción”, prometió.

El técnico, que no quiso dar pistas sobre el 11 con el que saldrá hoy su equipo, advirtió sobre el potencial de Francia y sobre “la velocidad de las transiciones” del equipo de Didier Deschamps.

“La gran fortaleza de este equipo es la velocidad de las transiciones: es muy sólido en defensa, donde recupera y sale muy rápido. Ahí se ve todo el tiempo de trabajo de su entrenador. A partir de ahí tiene muchos goles de tres o cuatro toques con llegadas de cuatro o cinco jugadores. Más allá de sus individualidades, tiene un juego colectivo que viene de muy largo con su técnico”, manifestó Sampaoli.

El entrenador hizo hincapié en la importancia de que Argentina “lleve las riendas del partido y controle el juego” y dijo que sueña con una Selección “con mucho fútbol y mucha pasión”.

“Necesito que las riendas del partido las llevemos nosotros. Ahí tenemos que encontrar jugadores en la cancha que nos permitan controlar el juego. La sociedad Griezmann-Giroud hace que sea un equipo peligroso. Sueño con ver una Argentina con mucha pasión y con mucho fútbol. Si no controlamos el juego en sí, que es lo más importante, va a acabar siendo un partido físico y eso no nos va a convenir”, alertó.

“Tenemos que apostar -continuó- por un equipo que se instale en campo rival desde el juego y que domine a los rivales con la pelota”.

Además, Sampaoli volvió a elogiar a Lionel Messi, “un farol” para la Selección argentina, y afirmó que “a veces es complicado estar a la altura de un jugador diferente, como lo es Lio”.

Messi “tiene mucha claridad para ver el fútbol y nos acerca a realidades que nos permiten ver algunas cosas que sólo un genio puede ver”, explicó. “Muchas veces es difícil estar a la altura de un jugador diferente como Lio, que es un farol, un indicativo para todos”, apuntó.

“Hay que saber jugar para todas sus capacidades y estar a su altura. Hay jugadores que lo entienden bien por afinidad y por el paso del tiempo y otros a los que le llevará más tiempo”, declaró el técnico, que dijo que tiene “un plan para potenciar” al astro mañana.

“Mas allá de que Francia tenga un plan para neutralizar a Lio, nosotros tenemos otro para potenciarlo. Argentina tiene al mejor jugador del mundo, pero también otros para complicar a Francia en otros matices”, prosiguió.

“Lo que veo en Lio y en este grupo de jugadores es que el sentimiento por la camiseta es tan fuerte, más allá de la presión, que la hace muy peligrosa para cualquiera. Argentina verá un equipo extremadamente decidido al que le costará mucho aceptar la derrota”, indicó Sampaoli.