Argentina se despidió del Mundial y en el centro quedó cotillón sin vender

Tras la derrota frente a Francia, Argentina se despidió de la Copa Mundial de Fútbol dejando en Corrientes un panorama generalizado de desánimo. El mismo fue sentido con mayor consternación por aquellos comerciantes que se quedaron con un conjunto de productos albicelestes sin vender.

“Me quedaron algunas vinchas. Las seguiré ofreciendo hasta quedarme sin stock, pero por suerte fue lo único que me quedó. Tuve muy buenas ventas, yo vendí todas las camisetas antes del partido. De todas formas, por cómo venía jugando Argentina no me animé a traer muchas cosas. Un vendedor amigo se quedó con varias banderas, que ofrecerá para el 9 de Julio y remeras que las guardará hasta la próxima Copa América, es la única opción que les queda”, explicó a El Litoral Lorenzo, un vendedor ambulante que se encontraba en peatonal Junín.

“¿Se quedaron con algún producto mundialista?”, fue la principal pregunta de un sondeo que realizó El Litoral en el microcentro. El interrogante inquietó a los vendedores, no sólo porque la esperanza puesta en la Selección argentina quedó a medio carril, sino porque todavía analizaban las posibles estrategias para terminar de vender algunas remeras, vinchas y vuvuzelas que les quedaron.

En este sentido, desde un negocio que se encontraba adornado con cotillón celeste y blanco, Gustavo manifestó: “Nosotros tuvimos muy pocas ventas. Nos quedamos con varios productos que iremos rebajando con el correr de los días. Ahora es muy pronto para colocar carteles de rebajas, pero seguramente lo vamos a hacer porque no quedará otra que manejarnos por la ley de la oferta y la demanda”.

En tanto que Franco, que ofrecía varios productos y sólo tenía exhibida una pequeña copa, dijo: “Las ventas estuvieron muy flojas, pero sólo me quede con esa copa, que ahora servirá nada más que de adorno”.

Es decir, que en los próximos días empezarían a aparecer los carteles de rebajas o remates de los productos albicelestes que no pudieron encontrar un dueño. Mientras que otros vendedores ya guardaron los productos para la próxima fiesta patria y cuentan los días para la próxima Copa América 2019, que tendrá lugar en Brasil.

Camisetas

De todos los rubros, sin dudas el Mundial favoreció en gran manera el movimiento comercial de la indumentaria deportiva ya que desde dichos negocios indicaron que las camisetas de la Selección tuvo un alto índice de demanda. Tal es así que estos negocios se quedaron sin stock de remeras en la primera semana del torneo y, tras renovar las vidrieras, volvieron a vender todo lo que tenían.

“No tenemos más camisetas. Se vendió todo lo original en la primera semana de junio y ahora tampoco tenemos las remeras réplica. Llegamos a recibir más productos, pero se vendió todo lo que teníamos”, precisó Daniel desde una casa deportiva. Paralelamente, desde otro negocio de mismo rubro Julieta indicó que “vendimos todo el look mundialista. Fue una opción de regalo para el Día del Padre, así que en poco tiempo ofrecimos todo. Lo único que nos quedaron fueron las pelotas del Mundial”.

Un dato no menor, es que tanto en los negocios como en la venta ambulante las camisetas de Messi y Meza fueron de las más solicitadas. “La correntinidad nos pega fuerte. Muchos venían directamente a pedir las remeras de Meza. Igualmente, están los fanáticos que piden por Messi, sobre todo los más chicos. Yo vendí casi todo, lo que quedó se verá cómo ofrecer”, indicó Raúl.

Nivel de ventas

Si bien las tiendas deportivas tuvieron un buen nivel de ventas, desde las tiendas de cotillón indicaron que años anteriores se sentía con más fuerza la afición mundialista. “Nos quedamos con productos porque estuvo muy floja la demanda”, precisó Gustavo desde un negocio.

Al mismo tiempo, Franco afirmó que “la esperanza es lo último que se pierde pero esta vez, me parece que había poca expectativa en la Selección. Las ventas estuvieron muy flojas”.