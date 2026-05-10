Violento choque entre dos autos en Corrientes: un conductor quedó atrapado

Un fuerte choque entre dos automóviles se registró este domingo por la mañana en la intersección de Avenida Independencia y calle Güemes, en la ciudad de Corrientes.

Según la información inicial, el siniestro ocurrió alrededor de las 8 y, tras el fuerte impacto entre ambos vehículos, uno de los autos terminó estrellándose contra una columna.

Una persona quedó atrapada

Como consecuencia del choque, uno de los ocupantes quedó atrapado dentro del vehículo, por lo que debió intervenir personal de rescate.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de Corrientes, agentes de tránsito y personal sanitario, quienes realizaron tareas para liberar a la víctima y asistir a los involucrados.

Las causas del choque son materia de investigación.