“Este no es otro COVID”: el director de la OMS habló luego de la evacuación del crucero con hantavirus

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, habló en conferencia de prensa esta tarde e intentó llevar tranquilidad ante el brote de hantavirus en el crucero.

“Hemos estado repitiendo la misma respuesta muchas veces. Esto no es otro COVID. Y el riesgo para el público es bajo. Así que no deberían asustarse y no deberían entrar en pánico”, aseguró.

Y sostuvo: "La mayoría de los pasajeros son ancianos, asi que imagino lo incómodo que debe haber sido. Uno de los pasajeros dijo que no somos aerolíneas. 'Somos seres humanos, tenemos vidas', y eso es cierto. Tienen familias, son padres y madres, son hijos".