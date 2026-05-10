Kruijoski volvió a subir al podio en Termas de Ríos Hondo

El correntino Humberto Krujoski cerró el fin de semana en Termas de Río Hondo con otro tercer puesto en la cuarta fecha del Turismo Carretera 2000. El piloto del ACRA Ambrogio Racing también había sido tercero en la final del sábado y escaló dos posiciones en el campeonato 2026.

Facundo Ardusso (Renault Fluence) resultó el contundente ganador de la segunda final que se corrió en el trazado de 4.804 metros del Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”. El santafesino del ACRA Ambrogio Racing, que corrió con 30 kilos de lastre, alcanzó su 3ª victoria del año y recuperó la punta del torneo.

Ardusso partió desde la 2ª posición y superó en la largada a Mario Valle (Honda Civic), ganador de la carrera sabatina, con una precisa maniobra que comenzó en la partida y culminó en la curva que desemboca en la recta larga. A partir de ahí, el representante de Las Parejas se escapó en la punta y mantuvo bajo control a “Josito” Di Palma (Citroën C4 Lounge), quien también doblegó al chubutense y capturó el 2º lugar en la 1ª vuelta.

Di Palma superó en los primeros metros a Krujoski, que largó tercero, pero luego el correntino dejó atrás a Valle para recuperar el tercer lugar en la carrera.

El 8º triunfo de Ardusso en el Turismo Carretera 2000 -es el máximo ganador- le permite recuperar el liderazgo en el campeonato, que había liderado tras su doble victoria en la 1ª fecha en Toay. “Facu” desplazó de la cima a Bernardo Llaver (Honda Civic), a quien le lleva 9 puntos. El mendocino del Coiro Competición, que hoy cargó 40 kilos de lastre, arribó 4º luego de largar 5º.

“Josito” Di Palma (Citroën C4 Lounge) terminó 2º a 2s377 de Ardusso y sumó su 4º podio de la temporada luego de un difícil comienzo en Termas de Río Hondo, ya que no pudo girar en ninguno de los dos entrenamientos. Por su parte, Krujoski (Renault Fluence) repitió el 3º lugar del sábado, cosechó su tercer “top 3” de 2026 y se va de Santiago del Estero 3º en el campeonato (había llegado 5º), un punto por delante del arrecifeño.

El Turismo Carretera 2000 disputará su próxima fecha en el autódromo de San Jorge, provincia de Santa Fe, del 22 al 24 de mayo, junto al Turismo Pista.