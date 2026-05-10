Corrientes: incautaron más de 91 kilos de droga y una camioneta valuados en $339 millones

La Prefectura Naval Argentina incautó más de 91 kilos de marihuana durante un operativo realizado en la localidad correnitna de Ituzaingó, donde además fueron detenidas cuatro personas que intentaron escapar de un control policial.

El procedimiento se llevó acabo luego de que efectivos de la fuerza recibieran un llamado, donde alertaban sobre movimientos sospechosos en la costa del río Paraná, a la altura del kilómetro 1.462, en una zona conocida como “Chancharía”.

Intentaron huir de un control

Tras la denuncia, la fuerza desplegó un operativo terrestre y logró detectar a tres hombres y una mujer cargando varios bultos en una camioneta.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron darse a la fuga, lo que derivó en una persecución que finalizó sobre la Ruta Nacional 120, a la altura del kilómetro 1.458, en el sector denominado “Loro Cuarto”.

Luego de interceptar el vehículo, los efectivos hallaron en el baúl varios paquetes con una sustancia vegetal compatible con marihuana.

Más de 300 envoltorios secuestrados

Como resultado del operativo, la Prefectura secuestró 335 envoltorios con cogollos de marihuana, con un peso total superior a los 91 kilogramos.

Además, fueron decomisados:

una camioneta

tres teléfonos celulares

dinero en efectivo

Según informaron fuentes oficiales, el aforo total de los elementos incautados asciende a casi 339 millones de pesos.

Los cuatro involucrados quedaron detenidos y a disposición de la Justicia Federal.

En la causa interviene la Fiscalía Federal de Corrientes, a cargo de la fiscal Melina Beatriz Perborell, junto al fiscal auxiliar Juan Martín García.