Huracán de Goya goleó a Empedrado y Lipton perdió en Mercedes

El inicio de los cuartos de final del Torneo Provincial de Clubes tuvo un saldo negativo para los equipos capitalinos. Empedrado fue goleado en Goya y Lipton perdió en Mercedes.

En Goya, Huracán hizo gala de su contundencia, goleó a Empedrado 5 a 2 y dio un paso importante en la eliminatoria camino a las semifinales del certamen de primera división. Lautaro Medina, Sebastián Falcone, Jorge Maciel y Walter Torres, en dos oportunidades, marcaron los goles para el local, mientras que para Empedrado los hicieron Guillermo Barreto y Alejandro López.

En el estadio Encho Colombi de Comunicaciones de Mercedes, el local superó a Lipton 1 a 0. El autor del gol fue Roberto Azcona a los 30 del segundo tiempo.

Mientras que en el duelo entre equipos de Curuzú Cuatiá, el triunfo fue para Barracas sobre Victoria 1 a 0. Además, en Virasoro, el local Estudiantes igualó con Central Goya en 1 tanto.

Las revanchas se jugarán el próximo fin de semana con cambio de localias.