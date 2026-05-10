Los ganadores del carnaval barrial recibieron sus premios de la edición 2026

La magia, el brillo y la pasión del carnaval volvieron a sentirse este sábado en la Casa del Bicentenario, donde se llevó adelante la entrega de premios de los Carnavales Barriales 2026, organizados por la Municipalidad de Corrientes.

La ceremonia reunió a comparseros, familias y referentes culturales en una noche cargada de alegría y emoción, que marcó el cierre de una edición que volvió a demostrar el fuerte valor cultural y social del carnaval en los barrios capitalinos.

“El carnaval barrial es identidad y pertenencia”

Durante el acto, la secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, destacó el balance positivo de esta edición impulsada por la gestión del intendente Claudio Polich.

“Estamos viviendo una noche muy emocionante en un espacio propio de la gestión municipal, con un gran número de público. El carnaval barrial para Corrientes es identidad, cultura, sentido de pertenencia, compromiso y contención”, expresó.

Además, remarcó que las comparsas representan la esencia de cada barrio y el trabajo comunitario que se sostiene durante todo el año.

Las comparsas ganadoras

En esta edición 2026, la comparsa Ará Porá se consagró campeona de la Categoría A con la temática “Un viaje por el mundo”.

Por su parte, Belleza Taragüí obtuvo el primer lugar en la Categoría B, mientras que Saravá volvió a destacarse en el rubro musical.

En comparsas humorísticas, los máximos galardones fueron para Furia Loca. También participaron:

La Jaula de las Locas

Los Dandys

Las Traviesas

Los Payasos del Cacique

En tanto, en el rubro Máscara Suelta, el gran ganador fue Drácula.

Premios especiales y emoción

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la premiación de Jenny Arguello, quien recibió las distinciones a Mejor Traje y Espíritu del Carnaval 2026 por su representación del “búho blanco de los Esteros del Iberá”.

“El carnaval barrial es más cercano y más familiar. Transmitimos mucha pasión y alegría”, expresó emocionada.

Por su parte, Natalia Pavón celebró la obtención de 16 premios por parte de su agrupación y destacó el rol social del carnaval.

“Para nosotros el carnaval barrial significa familia, contención, amor y alegría”, afirmó.

Con ritmo, brillo y una enorme participación popular, los Carnavales Barriales 2026 cerraron una edición inolvidable, reafirmando su lugar como una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad de Corrientes.