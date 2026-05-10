Corrientes: murió una mujer de 70 años tras ser apuñalada en un robo

Una mujer de 70 años murió en las últimas horas luego de haber sido apuñalada durante un violento robo ocurrido semanas atrás en la localidad correntina de Santa Lucía.

Se trata de Ida Amelia Gutiérrez, quien había sido atacada el pasado 16 de abril en el barrio Esperanza y permanecía internada desde entonces en un centro de salud.

Según la información inicial, tras el ataque la mujer fue trasladada a un sanatorio local. En un primer momento, la herida de arma blanca no representaba un riesgo de vida, aunque con el correr de los días su cuadro de salud comenzó a complicarse.

Durante la internación habría contraído un virus intrahospitalario, situación que obligó a mantenerla bajo observación médica permanente.

Finalmente, su estado se agravó y sufrió un paro cardiorrespiratorio que provocó su fallecimiento.

La causa sigue en investigación

El caso ya era investigado por la Fiscalía local debido al violento hecho de inseguridad ocurrido en abril, aunque tras la muerte de la víctima la causa podría sumar nuevos agravantes.

Hasta el momento, las autoridades continúan avanzando con las diligencias correspondientes para esclarecer completamente el episodio ocurrido en el interior de Corrientes.