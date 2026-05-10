Segunda derrota de Boca Unidos en el Leoncio Benítez

La segunda derrota en condición de local en la temporada 2026 del Torneo Federal A sufrió este domingo Boca Unidos. En el complejo Leoncio Benítez ubicado en el barrio 17 de Agosto, cayó frente a Sol de América 1 a 0. El único gol del partido, correspondiente a la octava fecha del Grupo 2, se concretó en el primer tiempo por intermedio de Bruno Di Martino.

La diferencia en el marcador llegó por un error defensivo del conjunto local. En la segunda parte del complemento, los dirigidos por Lucas Batistuta mejoraron la producción ofensiva pero regalaron espacios en el sector defensivo.

En el primer tiempo, el aurirrojo intentó ser ordenado para atacar y buscó avanzar con la pelota en el piso, sin embargo tuvo un error defensivo y lo pagó caro. A los 22 minutos, Di Martino aprovechó un desajuste en la defensa correntina y con un remate suave, dentro del área chica, venció a Fernando Quijano.

Boca Unidos fue en busca de la paridad y tuvo una chance clara para lograrla con un remate de Lucio Velazco, luego de una combinación de pases, pero la pelota fue retenida por el arquero visitante..

En la segunda etapa Boca Unidos ganó en protagonismo y se adelantó en el campo de juego. Lentamente convirtió en figura al arquero visitante Matías Astrada que ahogó el grito de gol correntino en dos oportunidades.

En los últimos minutos, Olmedo desaprovechó de manera increíble una contra a favor de Sol de América. Con el arco a su disposición, recibió un centro desde la izquierda, remató suave de zurda pero su remate se fue desviado. La última oportunidad para igualar que tuvo el local llegó con el pie derecho de Antonio Medina (ingresó en el segundo período). El delantero chaqueño hizo estrellar la pelota en el palo derecho de un vencido Astrada al ejecutar un tiro libre casi desde la media luna del área grande.

En la novena fecha, última de la primera rueda, Boca Unidos visitará a Juventud Antoniana de Salta. En tanto que Sol de América, nuevo puntero del grupo, será local de Sarmiento de Formosa.