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Regatas se tomó revancha de Ferro e igualó la serie de cuartos de final

El equipo correntino se impuso 81 a 60 y dejó la eliminatoria empatada en 1. Los juegos 3 y 4 serán en Capital Federal este miércoles y viernes, respectivamente.

Por El Litoral

Domingo, 10 de mayo de 2026 a las 23:18
Gentileza Regatas Corrientes

Regatas Corrientes se tomó revancha, le ganó a Ferro Carril Oeste y empató la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26. En la fría noche correntina, el Fantasma se impuso 81 a 60 con 21 puntos de Juan Pablo Corbalán y 18 de  Iván Gramajo.

La eliminatoria quedó empatada en 1 y ahora se trasladará a Capital Federal. El miércoles 13 desde las 19 se jugará el tercer punto y el viernes 15, a partir de las 20, será el cuarto en el mítico estadio Héctor Etchart.

El juego de este domingo tuvo un claro dominador. Regatas impuso el ritmo del encuentro y se mostró sólido en defensa para quedarse con la victoria. El cuarto inicial fue el más equilibrado y favoreció al local 23 a 21. El Fantasma lastimó con Tavayek Gallizi cerca del aro y con los triples de Gramajo pero no pudo controlar el ataque del rival.

En el segundo segmento (parcial 20 a 16 para el local), Regatas ajustó la defensa y obligó a que el rival busque caminos secundarios para anotar. El ataque correntino fue repartido y la brecha se agrandó.

El ritmo del partido bajó en el tercer capítulo. La propuesta de Regatas se impuso desde la defensa, le impidió correr al rival y lo obligó a jugar en el 5 contra 5 donde pierde efectividad. La ofensiva correntina también bajó frente a la defensa zonal visitante. El parcial fue 14 a 10 (global 57 a 47) con un equipo visitante que anotó 1 solo doble, los otros puntos fueron desde la línea de libres.

La recta final también fue de Regatas que no le permitió reaccionar al rival. El local mantuvo su ritmo y con la aparición de Corbalán (13 puntos en el parcial) aseguró el triunfo que le permitió prolongar la serie de cuartos de final hasta un cuarto partido.

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