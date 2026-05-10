Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y se metió en los cuartos de final

Rosario Central le ganó 3-1 a Independiente en el estadio Gigante de Arroyito en uno de los cruces de octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El Canalla, que tuvo como figura a Ángel Di María, lo dio vuelta y ahora espera por el vencedor de Estudiantes - Racing.

El trámite fue parejo en el inicio con ambos equipos buscando ser protagonistas. Mucho juego por abajo, pero imprecisiones también marcaron el arranque en Arroyito. La primera fue para la Academia rosarina con un cabezazo de Enzo Giménez que se fue desviado.

Con un desarrollo de ida y vuelta. Independiente capitalizó los espacios. Maximiliano Gutiérrez logró desbordar por la derecha y su centro rasante lo aprovechó Gabriel Ávalos, que rompió el cero en Rosario.

Antes del descanso y en el peor momento de Central, apareció su salvador, Di María, que frotó la lámpara e igualó con un golazo: gambeteó por la derecha y la puso a colocar en el segundo palo.

En el inicio del complemento el conjunto a cargo de Jorge Almirón dejó en claro sus intenciones de dar vuelta el resultado. Con más ganas que ideas se posicionó en campo rival y hubo otro alerta con un tiro de Di María que se fue por arriba del travesaño.

En el último tramo el partido fue para los dos y a falta de siete minutos Di María cedió para Emanuel Coronel, que llegó al fondo y su pase atrás lo capitalizó Giovanni Cantizano, que tuvo su bautismo goleador en Primera División.

En tiempo de descuento, el propio Cantizano encabezó una contra con una corrida y gambeta en el final y asistió a Elías Verón, que selló el 3-1 y decoró el resultado.

Rosario Central avanzó a los cuartos de final y se medirá el miércoles 13 de mayo a Estudiantes de La Plata o Racing.

La final del torneo está prevista para el domingo 24 de mayo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.