Curne logró el título y le dio una plaza al NEA para el Nacional B

Fernando Barreto

Resistencia

Enviado especial

El buen accionar que mostró durante el período inicial le permitió a Curne vencer a Huirapuca de Tucumán por 20 a 14 para consagrarse campeón del Torneo del Interior A que organizó la Unión Argentina de Rugby. Este triunfo le permitirá a la región NEA el ascenso al Nacional de Clubes 2019, categoría B.

En tanto que en Uruguay, Taragüy cayó contra Montevideo Cricket Club por 12 a 10 en la final de la Permanencia. De este modo, el NEA perdió esa plaza en el Torneo del Interior A y en la próxima temporada serán tres representantes en el TDI B.

En la capital chaqueña, Curne preparó una fiesta y el equipo de primera división no defraudó. Durante los 40 minutos iniciales, fue claro dominador del juego y se posicionó en terreno rival para adelantarse 17 a 6.

Los universitarios controlaron la pelota y eso les permitió atacar constantemente, con varias fases en cada avance, logrando desequilibrar por las puntas. Así, llegaron los tries de Francisco Liotta y de Alvaro Biscay, los dos convertidos por Genaro Carrió que también sumó un penal.

Huirapuca, durante el primer tiempo, solamente se defendió aunque las pocas veces que cruzó la mitad de la cancha sumó puntos gracias a la puntería de Juan Molinuevo. El apertura, con sus patadas tácticas, fue la única variante que mostraron los tucumanos para intentar salir del asedio local.

En el complemento el trámite del cotejo cambió. Huirapuca ingresó al campo de juego con mayor decisión para atacar, utilizó todo el ancho de la cancha y comenzó a superar a la defensa chaqueña.

Con el juego desplegado llegó a su único try que fue apoyado por Molinuevo.

La supremacía tucumana se mantuvo hasta la mitad del complemento, pero falló en los metros finales de sus ofensivas. En ese segmento, el marcador se movió solamente por dos penales convertidos (uno por equipo, G. Carrió y Molinuevo fueron sus autores).

Después, con las modificaciones de jugadores, Curne emparejó las acciones y tuvo algunas situaciones para sacar una ventaja más importante. Claro que tanto Genaro como Tomás Carrió, que ayer volvió al club universitario, erraron sendos penales.

En los minutos finales, Curne llevó el juego a campo rival y allí dejó que se consumara el tiempo para desatar la alegría en lo más de 2.000 aficionados presentes en el complejo ubicado en Monte Alto.